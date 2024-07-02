الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل تحقيقات النيابة مع متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

الاتجار فى النقد
الاتجار فى النقد الأجنبى

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، بحبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المتهمين يقومون بشراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين ممارسة المتهمين نشاطت إجراميت تخصص في  الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وأن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي ) من المواطنين.

وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية.

كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

البنك المركزي السوق المصرفية العملة الاجنبية النقد الأجنبي السوق السوداء

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