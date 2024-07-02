تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، جهود الأحياء ومدينة بورفؤاد في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وشدد محافظ بورسعيد على تواجد الأجهزة التنفيذية بكافة قطاعاتها لمتابعة تنفيذ قرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم .

بورسعيد تبدأ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

وأكد المحافظ أهمية التزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد

ويتضمن القرار فتح المحال التجارية يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وتفتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وأشار المحافظ إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين .

ويستثنى من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين .

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية

بورسعيد تبدء في تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية