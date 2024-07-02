الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة تتوقع مواصلة تعاونها الوثيق مع فرنسا بعد الانتخابات

الناطق باسم وزارة
الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل

توقعت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، الحفاظ على تحالفها القوي مع فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: «لدينا ثقة كاملة في المؤسسات والإجراءات الديمقراطية في فرنسا، ونعتزم مواصلة تعاوننا الوثيق مع الحكومة الفرنسية حول مجمل أولويات السياسة الخارجية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وصوت الفرنسيون بكثافة في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبًا كبيرًا في الخارج، وحل التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع الذي أعقب الانتخابات الأوروبية، بفوزه بـ33. 2 إلى 33، 5% من الأصوات.

وبذلك، تقدم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (28، 1-28، 5%)، فيما جاء معسكر إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (21-22، 1%).

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