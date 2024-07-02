الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات أمنية على المحلات لضبط مخالفى قرار رئيس الوزراء

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط المحلات المخالفة لقرار الغلق لترشيد الكهرباء.

لضبط مخالفين قرار ترشيد الكهرباء 

وتبين أن الأجهزة الأمنية بدأت حملاتها في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، كأول يوم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد مواعيد غلق المحلات كإجراء لترشيد الكهرباء.

كان رئيس الوزراء اتخذ عددا من الإجراءات لترشيد الكهرباء بعد الزيادة في قطع التيار الكهربائي لتخفيف الاحمال عقب الأزمات الآخيرة.

الداخلية المخالفة لقرار الغلق ترشيد الكهرباء قرار رئيس الوزراء

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