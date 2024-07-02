حملات أمنية على المحلات لضبط مخالفى قرار رئيس الوزراء

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط المحلات المخالفة لقرار الغلق لترشيد الكهرباء.

لضبط مخالفين قرار ترشيد الكهرباء

وتبين أن الأجهزة الأمنية بدأت حملاتها في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، كأول يوم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد مواعيد غلق المحلات كإجراء لترشيد الكهرباء.

كان رئيس الوزراء اتخذ عددا من الإجراءات لترشيد الكهرباء بعد الزيادة في قطع التيار الكهربائي لتخفيف الاحمال عقب الأزمات الآخيرة.