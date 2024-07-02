توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي التوقعات الكاملة.

اقرأ أيضًا

برج الأسد.. حظك اليوم على الصعيد المهني

يجب على رجال الأعمال التمسك بإطلاق منتجات ومفاهيم جديدة اليوم، بينما سيشهد أولئك الذين يتعاملون مع المنسوجات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والسيارات نتائج إيجابية.

برج الأسد.. حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اقضِ المزيد من الوقت مع شريك حياتك، يجب ألا تفقد أعصابك أثناء وجود خلافات لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوضى كن حساسًا تجاه احتياجات حبيبك وتأكد من اتخاذكما قرارات حاسمة تتعلق بالمستقبل..

برج الأسد.. حظك اليوم على الصعيد الصحي

تجنب الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون وبدلًا من ذلك تناول المزيد من الخضار الورقية، اشرب الكثير من الماء وابتعدي عن التبغ من أجل صحة أفضل.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن حذرًا أثناء التعامل مع المال ستكون هناك مشكلات مالية بسيطة، ولكن هذا لن يؤثر على حياتك الروتينية يعد النصف الثاني من اليوم أمرًا جيدًا لشراء سيارة، ولكن تأكد من توفير المال لليوم الممطر يمكنك أيضًا الاستثمار في وديعة ثابتة أو شراء عقار كاستثمار.

تقسيمات الأبراج في علم التنجيم

جدير بالذكر، أنه يبلغ عدد الأبراج اثني عشر برجًا، لكلٍ منها صفاتٌ مُميّزةٌ تختلف عن غيرها، ويتمّ تصنيف الأبراج حسب التّاريخ، فينتمي مواليد كلّ برجٍ لفترةٍ مُعيّنةٍ من تاريخ الشّهر، وينتمي النّاس إلى أبراجٍ مختلفةٍ في دائرةِ البرج.

تقسمُ الأبراج وفق علم الفلك والتنجيم إلى أربعةِ أنواعٍ: الأبراج التّرابية، والأبراج المائيّة، والأبراج النّارية، والأبراج الهوائيّة، ويضمُّ كلُّ نوعٍ من هذه الأنواع أربعةَ أبراجٍ تشترك في الصّفات العامّة.

الأبراج التّرابية: وتضمُّ برجَ الثّور، وبرج العذراء، وبرج الجدي.

الأبراج المائيّة: وتضمّ برج العقرب، وبرج السّرطان، وبرج الحوت.

الأبراج النّارية: وتضمّ برج الأسد، وبرج الحمل، وبرج القوس.

الأبراج الهوائيّة: وتضمّ برج الجوزاء، وبرج الميزان، وبرج الدّلو.