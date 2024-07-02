الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد داوود لـ "الشاهد": بعد 25 يناير كانت هناك حالة من الإقبال على العمل السياسى

خالد داوود
خالد داوود

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إنه بعد ثورة 25 يناير 2011  كان يوجد حالة من الإقبال على العمل السياسي بشكل عام من قبل الكثيرين  لم يكن لها علاقة بالسياسة قبل ذلك. 

وأضاف خالد داوود خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news،: "كنت نشطًا في حزب التجمع اليساري عندما كنت طالبًا، وبعد ذلك انشغلت في العمل المهني والعمل الصحفي.

وأوضح خالد داوود، أن عددا كبيرا من الأحزاب خرجت للنور بعد ثورة 25 يناير، مثل حزب الدستور، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكان الانطباع أن هذه الأحزاب هي التي ستحل مكان الأحزاب التقليدية القديمة، على سبيل المثال حزب المصريين الأحرار يصبح أكثر قوة وتأثيرًا من حزب الوفد، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يصبح أكثر تأثيرًا من حزب التجمع.

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

خالد داوود برنامج الشاهد ثورة 25 يناير الشركة المتحدة الأحزاب السياسية

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