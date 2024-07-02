الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب وجود حالة من التذبذب على مدار اليوم.

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية مسجلًا 3155 جنيهًا للبيع، وقيمة 3145 جنيهًا للشراء، بينما ارتفع مبلغ 10 جنيهات في بداية التعاملات وسجل 3165 جنيهًا للبيع، ومبلغ 3155 جنيهًا للشراء، في حين أن انخفض حوالي الآن قيمة 5 جنيهات مسجلًا مبلغ 3160 جنيهًا للبيع، وقيمة 3150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر عند 3611.5 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر عند 3310.5 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وهبط سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3160 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2708.5 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2106.75 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1805.75 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء نحو 1354.25 جنيه للبيع، و1350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

سبيكة وزن ربع جرام 1،215 جنيه.
سبيكة وزن نصف جرام 2،325 جنيه.
سبيكة وزن 1 جرام 4،175 جنيه.
سبيكة وزن 2.5 جرام 10،396 جنيه.
سبيكة وزن 5 جرام 20،235 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلي فسجل نحو مبلغ 25280 جنيهًا للبيع، وقيمة 25200 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

أما عن سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في مصر فسجلت نحو مبلغ 2329 دولارًا للبيع، و2328 دولارًا للشراء.

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