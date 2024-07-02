مقتل وإصابة جنديين إسرائيليين فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مساء أمس، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي المقتول يدعى يهودا جيتو، 22 عامًا، سائق مقاتل، من برديس حنا – كركور، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجنديين كانا داخل ناقلة جند مدرعة من طراز بانثر عندما انفجرت القنبلة وكان غيتو هو السائق، والجندي المصاب بجروح خطيرة هو قائد في وحدة كوماندوز دوفديفان.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، كانت السيارة تنتظر في منطقة نور شمس حيث لا يعتقد الجيش أنه تم زرع عبوات ناسفة وقد نزلت قوات دوفديفان الأخرى من ناقلة الجنود المدرعة لتنفيذ عملية سيرًا على الأقدام.