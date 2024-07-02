الأمم المتحدة: المجتمع الدولى سيواصل اتصالاته مع أفغانستان وحركة طالبان

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن المجتمع الدولي سيواصل اتصالاته مع أفغانستان التي تحكمها حاليا حركة طالبان.

وقالت ديكارلو في مؤتمر صحفي في الدوحة بعد اجتماع للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان: “أكدت المناقشة وحدة المجتمع الدولي في تصميمه على مواصلة التعامل مع أفغانستان”.

ووفقا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، كان هذا الاجتماع "المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمجموعة واسعة من المجتمع الدولي وسلطات الأمر الواقع لعقد مثل هذه المناقشات التفصيلية".

وشددت في الوقت نفسه على أن "هذا اللقاء وعملية التعاطي هذه لا تعني التطبيع أو الاعتراف" بحركة طالبان.