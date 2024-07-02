فصل الصيف، فصل المرح والانطلاق، موعد الطلاب والتلاميذ مع المتنزهات وأوقات الترويح خلال أجازاتهم من الدراسة في المراحل المختلفة، والفرصة الأكبر لإرتياد الشواطئ والمصايف. وللفنانين ذكريات وحكايات مع الصيف، بينهم الفنانة فاتن حمامة، التي خصت المتزوجات بوصاياها عن الصيف والمصايف.

للمتزوجات فقط.. وصايا "فاتن حمامة" في فصل الصيف

في عددها الصادر بتاريخ 1 يوليو من عام 1952، خصت الفنانة فاتن حمامة مجلّة “الكواكب” بحديث ووصايا للمتزوجات عن المصيف واختيار الملابس الملائمة له، والبلاج الذي يلائم الزوج وغيرها.

وتستهل “حمامة” وصاياها: "عندما تتأهبين للسفر لا ترهقي زوجك بطلب الثياب الغالية، لأن البلاج لا يتطلب إلا البساطة، ولن ينظر إليك الناس باشمئزاز إن أنت أرتديت من الثياب ما لا يرهق ميزانية زوجك، دعي زوجك يختار المكان الذي تنزلان فيه، وإذا طلب رأيك، فاقترحي عليه مكانا تتوفر فيه راحته ــ بحكم معرفتك لميوله ــ ولا تستبدي برأيك في هذه المسألة بالذات، لأنك بتلك الطريقة تفرضين عليه صيفا منغصا لا يحقق ما كان ينشده منهط.

وتضيف فاتن حمامة في وصاياها للزوجات للفوز بمصيف بهيج: “أعلم أنك تحبين زوجك، ولكن ليس معني هذا أن ترافقيه كظله وأنت تبثي العيون من حوله تترصد لك حركاته وتنقل لك أخباره، إن الصيف والبلاج هما زمان الانطلاق ومكانه، وثقي أنك ما دمت تحبين زوجك فهو يبادلك الحب، ولا داعي إذن للغيرة، أما أن كنت غير واثقة من حبه، فتستطيعين أن تعامليه بالحسني حتي يعود لعقله، ولكن حذار من أن تجعلي أسرارك العائلية وأخبارك الزوجية أنباء تذاع في البلاج بمناسبة وبدون مناسبة”.

فاتن حمامة.. خدي بالك من عيالك

وتمضي فاتن حمامة: "خدي بالك من عيالك"، فالبلاج أخطر ميادين الشباب، فأن أعطيت لأولادك وبناتك الحرية، فلتكن علي هذه الحرية قيود من رقابتك الدائمة وتوجيهك المستمر".

استكملت: “بعد هذا يأتي دروك أنت، أحرصي علي أن تسبحي في الماء قرابة نصف الساعة كل يوم، وأنا أفضل لك الصباح الباكر، أو وقت الأصيل، وأحرصي علي أن تأخذي كل يوم حمام شمس، ولا تنسي أن هذا الحمام هو خير ما تظفرين به علي البلاج، ويستحسن أن تدهني بشرتك ببعض أنواع (الكريم9 حتى تتجنبي التسلخات الجلدية التي يسببها الماء المالح والشمس، أو بالأقل تخفضينها”.

أما عن وصايا “حمامة” عن الطعام خلال المصايف تضيف: “ليكن غذاءك علي البلاج متعدد الأصناف، ومن حسن الحظ، حظ الناس جميعا، أن الصيف موسم الفاكهة وهي ألزم ما يلزم الجسم، والشهية التي تفتحها مياه البحر، وهواء البحر، واشربي بين الوجبات، فهذا أكثر فائدة من الناحية الصحية، ويحسن أن تشربي شايا قليل السكر وعصير الفواكه، لأنهما أكثر أنواع المشروبات تغذية لجسمك”.

تكمل: “مارسي نوعا من أنواع الرياضة حتي تتغلبي علي الركود الذي عشت فيه خريفا وشتاء وربيعا، ومن شأن البلاج أن يتيح لك فرصة جيدة لممارسة نوع من أنواع الرياضة ــ وقد يساعدنا هذا علي التخلص من بعض الشحم كما قد تكون الرياضة بندا من بنود ريجيم تتبعيه. واجعلي أولادك أيضا يمارسونها لأن فائدتها عامة وشاملة”.

تختتم فاتن حمامة وصاياها للمتزوجات بالقول: “كثيرون يعتقدون أن الاختلاط بالناس في المجتمعات فضيلة، ونوع من حب الفرد للمجتمع، ولكنني أفضل (الاختصار) في البلاج، فهو كما يقولون عبادة، وثقي أن جلوسك إلى السيدات الأخريات لن ينتج إلا الثرثرة، والثرثرة من مدلولها مسك السيرة من مدلوله ــ بين النساء ــ وصول الكلام لأهله، وهذا الأخير يسبب النكد والعكننة، عيشي الصيف لزوجك وأولادك، واجعلي إيناسك وقفا عليهم، فهم أحق به من سواهم، وهكذا يحلو الصيف لك ولهم”.