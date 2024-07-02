الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"داوود" يكشف لـ"الشاهد" تعليق مبارك على تصريح مرشد الإخوان حول دخول المسيحيين الجيش

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وخالد داوود

قال خالد داوود، قيادي سياسي وكاتب صحفي، إن مصطفى مشهور، مرشد الإخوان وقتها، ووجه له سؤالًا عن موقف الجماعة من الأخوة المسيحيين خصوصًا بعد أحداث الاعتداءات على الكنائس وهل ستسمحوا لهم بالانضمام للقوات المسلحة حالة وصول الإخوان للحكم، فقال إنه سيتم حرمانهم من دخول الجيش وعليهم دفع الجزية.

وأضاف “داوود”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيش هو جيش الأمة الإسلامية ووظيفته إعلاء كلمة الله وكيف للمسيحيين أن يعلوا كلمة الله، ولذا لا مكان للمسيحيين بالجيش.

وأكد أن الحوار أثار ضجة مرعبة وتم نشره في الأهرام ويكلي، وجمهوره نوعي وعلى رأسهم المثقفين والليبيراليين واليساريين، مشرصا إلى أن الجورنال كان يقرأ. 

وتابع، أن الدكتور رفعت السعيد،  أخذ هذه النقطة عنوان رئيسي لجريدة "الأهالي"، قال فيه: "لابد من دفع الجزية على المسيحيين"، وبعده مكرم محمد أحمد.

وأوضح أن الرئيس مبارك علق على هذا التصريح وقتها في إحدى خطاباته قائلًا: "إيه الكلام الفارغ ده إيه المسيحيين مايدخلوش الجيش كلنا مصريين ولا فارق بيننا".


تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

خالد داوود الإخوان المسيحيون للجيش المصرى الرئيس مبارك

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