الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل جندى إسرائيلى وإصابة آخر فى طولكرم

مقتل جندى إسرائيلى
مقتل جندى إسرائيلى

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنديان، حسب رواية الجيش، داخل ناقلة جند مدرعة، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في طولكرم.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل سيدة وطفل خلال العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في طولكرم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهد طفل وسيدة، وأصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال في طولكرم".

ورصدت وكالة "فرانس برس" آليات عسكرية إسرائيلية وجرافة، في طريقها نحو مخيم نور شمس للاجئين شرق المدينة.

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