الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكهرباء: مراجعة الموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر

كشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء عدد من شركات التوزيع في مراجعة الموازنات الإستثمارية الخاصة بكل منهما للعام المالي 2024-2025، ومن الشركات التي سوف تبدأ  المراجعة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ورصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يصل لنحو 16.5 مليار جنيه كخطة استثمارية لصالح 9 شركات لتوزيع الطاقة خلال العام المالي الجديد 2024-2025.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الدستور"، أن مراجعة الموازنات الأستثمارية يرجع إلي ارتفاع الأعباء الخاصة بكل الشركات بالتزامن مع انخفاض الإيرادات على خلفية زيادة سرقات التيار الكهربائي والفقد بكافة الشبكات بمختلف الشركات.

وأوضحت المصادر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة يعقد اجتماعات مستمرة لمراجعة أوجه الصرف والإنفاق لكل شركة وإرجاء المشروعات الممكن إرجائها لحين تحسن الوضع المالي للوزارة وشركاتها التابعة.

وأشارت إلى أن هناك أزمة مالية في كافة شركات توزيع الكهرباء على خلفية انخفاض تحصيل الفواتير في الفترة الأخيرة، كما أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت علي قروض ضخمة تصل لنحو 50 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية عن قيمة الوقود وهو ما يزيد من أعباء الشركات التابعة.

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