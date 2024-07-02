توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

يبحث العديد من المواطنيين عن قراءة البراج اليوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل قراءة برج الجوزاء في الجوانب العاطفية والمهنية وغيرها من الجوانب.

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تقسيمات الأبراج في علم التنجيم

يبلغ عدد الأبراج اثني عشر برجًا، لكلٍ منها صفاتٌ مُميّزةٌ تختلف عن غيرها، ويتمّ تصنيف الأبراج حسب التّاريخ، فينتمي مواليد كلّ برجٍ لفترةٍ مُعيّنةٍ من تاريخ الشّهر، وينتمي النّاس إلى أبراجٍ مختلفةٍ في دائرةِ البرج.

تقسمُ الأبراج وفق علم الفلك والتنجيم إلى أربعةِ أنواعٍ: الأبراج التّرابية، والأبراج المائيّة، والأبراج النّارية، والأبراج الهوائيّة، ويضمُّ كلُّ نوعٍ من هذه الأنواع أربعةَ أبراجٍ تشترك في الصّفات العامّة.

الأبراج التّرابية: وتضمُّ برجَ الثّور، وبرج العذراء، وبرج الجدي.

الأبراج المائيّة: وتضمّ برج العقرب، وبرج السّرطان، وبرج الحوت.

الأبراج النّارية: وتضمّ برج الأسد، وبرج الحمل، وبرج القوس.

الأبراج الهوائيّة: وتضمّ برج الجوزاء، وبرج الميزان، وبرج الدّلو.