خالد داوود لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يروجون لأنفسهم داخل الكونجرس على أنهم متسامحون

قال خالد داوود، قيادي سياسي وكاتب صحفي، إن الإخوان المسلمين كانوا يروجون لأنفسهم داخل الكونجرس الأمريكي على أنهم متسامحون ومنفتحون ويحترمون الآخر ويؤمنون بالديمقراطية.

وأضاف داوود خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان دائمًا يتحدثون بلغتين، الإنجليزية والعربية كنت أحضر جلسات الاستماع وكنت أشعر من كلامهم أنهم المدافع الأول عن الحرية والديمقراطية، وأنا أعرفهم جيدًا ده أحنا دافنينه سوا، وأجريت حوارًا مع مرشدهم السابق مصطفى مشهور".

وتابع: "وجهت لمرشد الإخوان سؤالًا عن موقف الجماعة من الإخوة المسيحيين خصوصًا بعد أحداث الاعتداءات على الكنائس وهل ستسمحوا لهم بالانضمام للقوات المسلحة حالة وصول الإخوان للحكم، وإجابته صدمتني بأنه سيتم حرمانهم من دخول الجيش ويدفعون الجزية".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.