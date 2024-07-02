وزيرة الثقافة تعلن برنامج مشاركة الوزارة فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين

اعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج مشاركة وزارة الثقافة بـمهرجان العلمين 2024، والذي ينطلق 11 يوليو الجاري، ويستمر لستة أسابيع، بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي.

وزيرة الثقافة: أكثر من 50 فعالية تُقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية وأنشطة خاصة للطفل

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في بيان صحفي، إن برنامج الفعاليات هذا العام يضم أكثر من 50 فعالية متنوعة تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات.

وأضافت وزيرة الثقافة: تشهد مشاركة وزارة الثقافة في النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه مهرجان العلمين العام الماضي.

وأكدت، أن مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة بمشاركة نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل الموسيقار هاني شنودة.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتى تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات ومنها فرق: "العرش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، النيل للآلات الشعبية، الأقصر"، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هذه الدورة من المهرجان ستشهد تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، كما سيشهد تقديم عروض: عرائس "الليلة الكبيرة"، والأراجوز وخيال الظل، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة "الصوت الذهبي"، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود.

مهرجان العلمين الجديدة

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.