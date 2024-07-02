إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة "تفويت المباريات" فى الدورى.. ويعلن موعد اعتزاله (فيديو)

أكد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين أن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحكام في مصر هي أخطاء واردة، مشددًا على أنه لا يمكن لأي حكم أن يجامل ناديًا على حساب تاريخه، حيث يسعى الحكام للحفاظ على سيرتهم المهنية.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أنه لا صحة لما يتردد بشأن توجيه تعليمات من بعض الأندية إلى الحكام لتفويت أي مباراة، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية تسعى لتحقيق العدالة في المباريات.

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أن التحكيم المصري أفضل من التحكيم في بعض دول أوروبا وروسيا، مستشهدًا بمشاركة العديد من الحكام المصريين في المباريات الأوروبية، وأكد الحكم محمود عاشور سيشارك في الأولمبياد المقبلة.

وفي رد فكاهي على سؤال حول انتمائه الكروي، قال نور الدين: "أنا بشجع أحمد موسى"، مؤكدًا أن الضمير المهني للحكام لا يسمح لهم بمجاملة أحد على حساب آخر.

واختتم "نور الدين" حديثه بتوجيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم على جهوده خلال الفترة الأخيرة، معلنًا اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الحالي، وموجهًا الشكر للجنة الحكام على مساندتها المستمرة، وللاتحاد على عدم التضحية بالحكام.