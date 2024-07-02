الثلاثاء 02 يوليو 2024
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إبراهيم نورالدين: التحكيم المصرى يتفوق على الإسبانى والروسى بنسبة أخطاء أقل (فيديو)

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أشاد الحكم الدولي السابق، إبراهيم نور الدين، بمستوى التحكيم في الدوري المصري مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكدًا أن التحكيم المصري أفضل من نظيره الإسباني.

وأوضح نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن نسبة الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري لا تتجاوز 3%، بينما تصل في الدوري الإسباني إلى أكثر من 13%، وأضاف أن نسبة الأخطاء في الدوري الروسي تصل إلى 46%، مشيرًا إلى أن التحكيم في الدوري الإنجليزي لا يمكن التحدث عنه بسبب عدم وجود علاقة مباشرة.

وأشار "نور الدين" إلى وجود تقصير في تطبيق تقنية الفيديو في مصر، حيث لم يتم تدريب بعض الحكام على هذه التقنية بسبب ضغط المباريات، كما أضاف أن الحكام المصريين لا يتلقون دورات تدريبية في الخارج مثل نظرائهم في الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بمباراة الزمالك والمصري الأخيرة، أكد "نور الدين" أن الكابتن محمود البنا لم يخطئ في تطبيق التعليمات والقانون، وأدار المباراة بشكل مثالي، وأكد أيضًا على ضرورة منع استخدام الهاتف المحمول داخل غرفة تقنية الفيديو، وإدخال تقنيات حديثة في كرة القدم المصرية، بالإضافة إلى تحديث تقنية الفار.

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