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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-7-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024 عبر جوجل، للقدرة على التعامل بالخارج بكل  سهولة، حيث بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم قيمة 48.1 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024

تنشر “الدستور” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.8 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.1 جنيه للشراء، 47.98 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48 للشراء، 47.98 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.1 للشراء، 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى
48 جنيه للشراء.
47.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
48.1 جنيه للشراء.
48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.1 جنيه للشراء.
48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.1 جنيه للشراء.
48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة
48.8 جنيه للشراء.
47.9 جنيه للبيع

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أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 51.83 جنيه للشراء، و51.95 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 61.09 جنيه للشراء، و61.26 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.85 جنيه للشراء، و12.87 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 157.30 جنيه للشراء، و157.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.12 جنيه للشراء، و13.15 للبيع.

ويشار إلى أن هذه الأرقام سوف تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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