هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر محمد خميس

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشاعر محمد خميس، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 52 عامًا.

وقدم عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وجميع القيادات والعاملين خالص عزاءهم لأسرة وأصدقاء ومحبي شاعر العامية الراحل، داعين الله أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

الشاعر محمد خميس، شاعر عامية متميز بين أبناء جيله، صدر له أربعة دواوين شعرية، وهي: "فارس بلا جواد، حروف شاردة، خمسينية شعر، أوكازيون الحياة".

وفي تصريح سابق للشاعر الراحل، قال: "تربيت على الأدب في قصور الثقافة بمدينة القصير بالبحر الأحمر، وهناك كتبت أولى قصائدي منذ ثلاثة وثلاثين عامًا، ولا أرجو أكثر من أن يؤثر كلامي أو يترك طابعًا لطيفًا؛ فقلمي يرقص دون سبيل في كل مكان ستجده".

وتابع "خميس" حياته الثقافية في بلدته دمنهور وجاب مختلف محافظات مصر وكان عضوًا في الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورة 2014 بأسيوط، ودورة 2015 بأسوان، وأثار رحيله المفاجئ حالة من الحزن الشديد في الوسط الثقافي ونعاه كثير من الأدباء والمثقفين.

غيب الموت شاعر العامية المصرية، الشاعر محمد محمد خميس، عن عمر ناهز الخمسين، صاحب دواوين: "شاعر بلا جواد”ــ حروف شاردة ــ خمسينية شعر ــ وأكازيون الحياة".

وأحدث خبر رحيل الشاعر محمد محمد خميس، صدمة لأصدقائه من الكتاب والشعراء والمثقفين، وكتبوا ينعونه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نعاه الشاعر سعيد شحاتة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى الرفيق الأعلى الشاعر المحترم النقي المهذب الطيب.. أخي وصديقي الشاعر الكبير.. محمد محمد خميس.. في رحمة الله ورضوانه ومعيته وفردوسه أيها النبيل.. ربنا يصبر قلب حبايبك يا رب يا محمد.. خبر صعب وصادم على الصبح يا صاحبي".

من جانبه، كتب الشاعر صالح الغازي: "اليوم عاد السرب تنقصه حمامة.. وداعًا الصديق محمد محمد خميس.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. زي ما قلت لك.. لما أرجع مصر الإجازة دي.. بطلع قصايدك الأولى بخط إيدك اللي اديتهالي من 30 سنة.. ربنا يرحمك يا خميس. العزاء لقبيلة الشعر وللأصدقاء في دمنهور وإسكندرية ولأسرتك وكل الحبايب مع السلامة يا أخويا".

ونعى القاص شريف صالح "خميس" ببعض من أبياته: "ارجع دارك.. المطر الباقي علي كتافك.. نبت نخله علي صدرك.. والباين ف الضلع شواشي.. راجع ماشي.. ما طواك الريح. محمد محمد خميس.. مع السلامة يا محمد كنت خفيف وجميل وزي النسمة".

وبكلمات مقتضبة كتب القاص محمد الحديني ناعيًا "خميس": "محمد خميس.. لبيت النداء بدري.. مع السلامة يا صاحبي".

من جانبه، كتب الشاعر حاتم مرعي بكلمات قليلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد محمد خميس فى ذمة الله مع السلامة ياصاحبي والقلب داعي لك".