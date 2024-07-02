الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد داوود لـ"الشاهد": أمريكا رأت أهمية دعم الإخوان بعد أحداث 11 سبتمبر

خالد داوود
خالد داوود

قال خالد داوود، قيادي سياسي وكاتب صحفي، إن الولايات المتحدة تعرضت لزلزال في هجمات أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

وأضاف داوود  خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كانت هناك وجهة نظر رائجة في أمريكا في ذلك الوقت وهي دعم جماعات الإسلام السياسي المعتدل لمواجهة الجماعات المتطرفة الإرهابية".

وتابع: "في هذا السياق، كانت هناك خطوط اتصال مفتوحة وربما كانت هناك زيارات من شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين يلتقون قيادات الكونجرس، وكانت هناك لقاءات مع مراكز الأبحاث".

واستكمل: "نظرة أمريكا كانت اتخاذ موقف إيجابي بعض الشيء من جماعة الإخوان المسلمين والضغط على النظام المصري للانفتاح على الجماعة؛ للقضاء على العناصر الأكثر تطرفًا وعنفًا".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو اكسترا نيوز

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