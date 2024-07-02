الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس لجنة "إسكان النواب" يكشف موعد فتح وغلق المحال التجارية

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد فتح وغلق المحال التجارية، قائلًا: "نواجه مشكلة تتعلق بالطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء سواء غاز أو مازوت"، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول أن تتدبر المسألة، كما أنها تحاول تدبير العملة الصعبة التي نشتري بها الغاز والمازوت، معقبًا: "هذا ظرف طاريء وقهري ولابد لنا جميعًا أن نتحمل". 

وأضاف "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مسألة إغلاق المحال طبقًا لمواعيد محددة، هي مسألة معمول بها في العالم كله، كما أنه معمول به في مصر منذ عام 2020، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد صرّح بإغلاق المحال الساعة 8 مساءً، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري، وانتهى القرار بعد موافقته وهو قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص بأن تغلق المحال في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم مد ساعة يومي الخميس والجمعة والأعياد لتكون 11 مساء. 

وأشار إلى أن المولات سيتم غلقها في تمام الساعة 12 ليلًا وسيتم مد ساعة لها يومي الخميس والجمعة والأعياد، أما عن المطاعم والكافيهات ستغلق الساعة 12 ولها أن تمد ساعة يومي الخميس والجمعة، لافتًا إلى أن الورش والحرفيين كما هم، كما أن الورش الموجودة على الطرق السريعة مثلما هي وكذلك محطات الوقود، والبقالات والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مستثناه من المواعيد أي أنها ستفتح في أي وقت، وبالتالي فإن المسألة كلها تقتصر على المحال التي سيتم غلقها الساعة العاشرة مساءً.

غلق المحال التجارية انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباء رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب محمد الفيومي

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