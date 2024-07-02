الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سموتريتش: لابد من شن حرب على جنوب لبنان

وزير مالية الاحتلال
وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

أكد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلًا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا"، محذرًا من أنه "إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله اللبناني ستتكبد إسرائيل ثمنًا باهظًا وآلاف القتلى، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال سموتريتش، إنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان"، وقال في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرًا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".

 واعتبر وزير المالية الإسرائيلي، إن "الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة المقاومة الإسلامية حماس".

سموتريتش جنوب لبنان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية بتسلئيل سموتريتش

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