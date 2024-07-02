الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، قبل التحرك من منزلهم والذهاب إلى العمل وقضاء احتياجاتهم اليومية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوها إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي بدرجات الحرارة بقيم ستتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية بأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حذرت هيئة الأرصاد في مصر من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحًا «من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت «الأرصاد» على وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وبينت حالة البحر المتوسط غدا الأربعاء، حيث سوف تكون حالته الطقس من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يكون (من 1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أنه سوف تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم وغدا في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم الإثنين 1-7-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء  كما يلي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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