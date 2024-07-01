الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جالانت: الجيش الإسرائيلي بحاجة لـ 10 آلاف جندي إضافي

جالانت
جالانت

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال "جالانت"، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلًا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مُصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية"، وفقًا لما ذكرته "سبوتنيك".

وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

جالانت الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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