استمرار حبس متهم وزوجته غسلا 55 مليون جنيه فى تجارة المواد المخدرة

أصدرت المحكمة المختصة، قرارًا باستمرار حبس مواطن وزوجته في اتهامهما بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن اشتراكهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية بعد حصادهما أموال طائلة من تلك التجارة الأثمة.

وأضافت التحريان،، أنهما لجئأ لغسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه.

وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزوج وزوجته.