الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حبس متهم وزوجته غسلا 55 مليون جنيه فى تجارة المواد المخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة المختصة، قرارًا باستمرار حبس مواطن وزوجته في اتهامهما بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن اشتراكهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية بعد حصادهما أموال طائلة من تلك التجارة الأثمة.

وأضافت التحريان،، أنهما لجئأ لغسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه.

وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزوج وزوجته.

حبس مواطن وزوجته 55 مليون جنيه المواد المخدرة اجهزة الامن غسل الأموال

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون جراء القصف المستمر على رفح الفلسطينية (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اقتحامات واسعة لعدد من البلدات شمال الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. الحوثيون: نفذنا عمليات استهدفت 4 سفن ذات صلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

عاجل.. مدير مستشفى الشفاء المفرج عنه: الإسرائيليون عذبونا بالكلاب

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفري الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر