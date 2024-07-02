الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تحسن قطاع التموين فى مصر خلال العقد الأخير؟.. أحمد موسى يوضح

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التموين في مصر خلال العقد الأخير، من 2014 إلى 2024.

وقال موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "في عام 2014، كان الناس يعانون للحصول على رغيف العيش، وكانوا يقفون أمام الأفران في طوابير طويلة ومخيفة"، وأضاف: "اليوم، الجميع يحصل على الخبز ويصرف التموين بشكل منظم ومرتب، على عكس ما كنا نشهده في 2014".

وأشار "موسى" إلى أن بعض الأسر تعتمد على التموين لتلبية احتياجاتها الشهرية، حيث يمكن أن يغطي التموين احتياجات الأسرة لمدة تصل إلى 20 يومًا من الشهر.

الاعلامي احمد موسى قطاع التموين التموين على مسئوليتي رغيف العيش

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