مصرع شخص نتيجة حادث قطار مروع فى العياط

شهدت منطقة العياط في الجيزة، مصرع شخص إثر اصطدام قطار به أعلى قضبان السكة الحديد نطاق إحدى القرى فى العياط.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى قضبان السكة الحديد عند إحدى القرى بمنطقة العياط في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام القطار السريع به عند إحدى القرى بمنطقة العياط في الجيزة، مما أدى إلى مصرع شخص.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.