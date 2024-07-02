الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص نتيجة حادث قطار مروع فى العياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة العياط في الجيزة، مصرع شخص إثر اصطدام قطار به أعلى قضبان السكة الحديد نطاق إحدى القرى فى العياط.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى قضبان السكة الحديد عند إحدى القرى بمنطقة العياط في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام القطار السريع به عند إحدى القرى بمنطقة العياط في الجيزة، مما أدى إلى مصرع شخص.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

منطقة العياط الجيزة مصرع شخص غرفة عمليات الجيزة حادث

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