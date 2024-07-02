الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يكشف موعد حلف اليمين للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسى (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين بعد غدٍ الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

وفي وقت سابق، صرح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد يكون في نفس اليوم، مشيرًا إلى أن يوم 3 يوليو يحمل ذكرى هامة للشعب المصري، حيث شهد في عام 2013 انحياز القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي للشعب المصري الذي خرج إلى الشوارع حفاظًا على الدولة.

وأكد "موسى" أن يوم 3 يوليو سيظل خالدًا في ذاكرة المصريين، كونه اليوم الذي تخلص فيه الشعب من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد يكون هذا اليوم موعدًا للإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.

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