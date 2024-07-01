الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب المصري: سعداء بالفوز والنقاط الثلاث ونسعى للحفاظ على المركز الثالث

المصري
المصري

أعرب محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري عن سعادة الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر بالفوز على الجونه بهدفين مقابل هدف والحصول على النقاط الثلاث للمباراة والتي رفعت رصيد الفريق إلى النقطة الثامنة والأربعين.

وأعرب المدرب العام لفريق المصري عن تقدير الجهاز الفني التام لفريق الجونة العنيد بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، لافتًا إلى  أن فريق المصري قدم أداءً طيبا خلال الشوط الأول للمباراة خاصة بعد التقدم بهدف الجزائري دغموم  وأن الفرص الخطرة للجونة خلال الشوط الأول جاءت عن طريق التمريرات الخاطئة للاعبي المصري.

اوضح أن بعد احراز الجونة لهدف التعادل عادت الافضلية للمصري خاصة بعد تعليمات الجهاز الفني للاعبين بضرورة التدرج السليم بالكرة والحفاظ على الاستحواذ بشكل كبير وهو ما أسفر عن الهدف الثاني لفخر الدين بن يوسف والذي تبعه إهدار العديد من الفرص السهلة.

واختتم أن الجهاز الفني فضل عدم الدفع بميدو جابر وسمير فكري من بداية المباراة من أجل مزيد من تدوير اللاعبين في ظل ضغط المباريات  مؤكدا عن أمله في استمرار المصري في تحقيق الفوز بمبارياته المقبلة من أجل الحفاظ على المركز الثالث ومهديا هذا الفوز لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ولجماهير المصري العظيمة.

على جانب آخر، قرر علي ماهر المدير الفني للفريق منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراته بالجولة الثلاثين من دوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

محمد عبد الكريم المصرى علي ماهر الجونة دوري نايل دغموم

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