خالد داوود لـ"الشاهد": دور جمال مبارك تجاوز حدود المسئول الحزبى

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن حركة 6 أبريل كانت أحد التنظيمات التي نشأت ولعبت دورًا غير تقليدي في الأوساط السياسية.

وأضاف "داوود" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": حالة الانفتاح النسبي ساهمت في ظهور مجموعات مثل "6 أبريل" وقدمت للمشهد السياسي قيادات شبابية جديدة.

وتابع: النظام وقتها كان يطرح سؤالًا من هو بديل مبارك؟، ويرسخ فكرة أنه لا بديل ودون مبارك ستتفكك مصر فهو رمز الاستقرار.

واستكمل: "كنت مراسلًا للأهرام في واشنطن، وجمال مبارك كان دائم التواجد في واشنطن، ويعقد لقاءاته في البيت الأبيض، فقد تجاوز دوره منصب المسئول الحزبي".

وأكد أن الأمريكان دائمًا ينظرون إلى مصلحتهم أولًا، ويدعمون كل من يضمن استمرار وبقاء تلك المصالح، متابعًا: "جمال مبارك ليس فقط كان يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي لكن كانت له علاقات مع باراك أوباما، بالإضافة إلى الالتزام بالمطالب الأمريكية بالحفاظ على معاهدة السلام مع العدو الإسرائيلي واستقرار الوضع الداخلي ومكافحة الإرهاب والتطرف".

وتابع: "جمال مبارك كان شابا صغيرا تلقى تعليمه في بلاد الغرب ويجيد اللغة الإنجليزية".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.