الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسكو تحظر دخول 99 مواطنا كنديا إلى روسيا

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، منع 99 مواطنا كنديا من دخول روسيا كإجراء مضاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: عقب سلسلة أخرى من موجات العقوبات المناهضة لروسيا، التي أعلنها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عندما يرغب في كسب ود واشنطن، ولتقديم الدعم المعنوي للسلطات الموالية للنازية في كييف، فإن الجانب الروسي، كإجراء مضاد، يحظر دخول 99 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية، يشاركون بنشاط في وضع وتنفيذ مسار أوتاوا الرسمي المعادي للروس.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن روسيا تقليديا تتبنى موقفا وديا تجاه الشعب الكندي ولديها الكثير من الروابط المشتركة معه، وتفصل بين نخبتها السياسية الحالية، التي تزرع الكراهية تجاه أي شخص يتحدى النظام العالمي القائم على الليبرالية العالمية، وبين الكنديين العاديين بمشاكلهم وتطلعاتهم.

وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية روسي جاستن ترودو واشنطن

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