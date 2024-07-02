الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مواهب ثقافة سوهاج" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأغانى الوطنية

فرع ثقافة سوهاج
فرع ثقافة سوهاج

نظم فرع ثقافة سوهاج، حفلا فنيا بنادي المعلمين بسوهاج، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، فى احتفالية كبرى نظمها قسم المواهب بالإدارة الثقافية برئاسة زهرة رضوان، رئيس قسم المواهب والمشرف على الاحتفالية، وذلك بالتعاون مع اتحاد شباب سوهاج برئاسة أحمد هاشم ،وتحت رعاية ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم عدد من الأغاني والأناشيد الوطنية والمربعات الشعرية التي تغنى بها المواهب الشابة بقصر ثقافة سوهاج، والتي أضفت جو مفعم بالوطنية والحماس وحب الوطن لدى الشباب وحازت على إعجاب الحضور وأحدثت تفاعلًا كبيرًا.

من جانبها، قالت زهراء رضوان رئيس قسم المواهب بقصر الثقافة والمشرف على الاحتفالية، إن هذه الاحتفالات تهدف إلى بث روح الوطنية فى نفوس الشباب والنشء  من خلال سماع الأغاني الوطنية ووالأبيات الشعرية وسماع المواهب الفنية والموسيقى، بالإضافة إلى سماع نبذة عن تاريخ هذا الوطن العظيم  فى خلال أفلام وثائقية وثقت لنا الحقيقة وكيف تحولت ثورة يونيو الى ثورة شعب أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب وحافظت على هويتها التاريخية.


واختتمت الاحتفالية بندوة توعوية عن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حاضر فيها الدكتور الفنجري غلاب، الأستاذ بكلية الآداب، وكذلك كلمة رئيس اتحاد الشباب أحمد هاشم، والذى كان شاهد عيان على  ثورة يونيو.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضعت خطة للاحتفالات ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بدءا من أمس وحتى السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024.

وقدمت هيئة قصور الثقافة ما يقرب من 40 فعالية واحتفالية متنوعة بالقاهرة والمحافظات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تتنوع بين العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، واللقاءات التثقيفية والورش الفنية.

فرع ثقافة سوهاج بنادي المعلمين بسوهاج الهيئة العامة لقصور الثقافة ثورة ٣٠ يونيو الدولة المصرية

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