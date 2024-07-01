الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفاتيكان يحظر الوشم على العاملين في كاتدرائية القديس بطرس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

حظر الفاتيكان الوشم أو ثقب الجسم بشكل ظاهر للعيان على العاملين في كاتدرائية القديس بطرس، وذلك حفاظا على الاحتشام.

وتنطبق اللائحة الجديدة، التي نشرت مطلع هذا الأسبوع، على نحو 170 موظفا في الإدارة المسؤولة عن الكاتدرائية.

وقال القس إنزو فورتوناتو، رئيس الاتصالات بالكنيسة، الإثنين، إن هذا تقنين للقواعد التي كانت مطبقة في الماضي بشكل مختلف.

ونفى القس فورتوناتو، التقارير الصحفية الإيطالية التي أشارت إلى أن الأشخاص العاديين الذين يرتبطون بعلاقات خارج نطاق الزواج سيمنعون أيضا من العمل في إدارة الكنيسة، ووصفعها بأنها شائعات.

وتنص اللوائح على ضرورة تحلي العاملين بسلوك ديني وأخلاقي مثالي، بما في ذلك في الحياة الخاصة والعائلية، بما يتوافق مع عقيدة الكنيسة.

وأثار البابا فرنسيس غضب بعض المحافظين بقوله مرارا وتكرارا إن الكنيسة الكاثوليكية يجب أن تركز على الرحمة والمغفرة، بدلا من التركيز على التطبيق الصارم لقواعدها.

الفاتيكان الوشم القديس بطرس كاتدرائية القديس بطرس الاحتشام

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