خالد داوود لـ"الشاهد": مشروع التوريث كان هاجسًا لمعارضى نظام مبارك

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن حالة الحراك الحقيقية في الشارع بدأت منذ انتخابات 2005 والتجديد للرئيس مبارك.

وأضاف داوود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "من بعدها بدأت مرحلة رفع شعارات مثل كفاية ولا للتمديد لا للتوريث".

وأشار إلى أن تلك الأحداث كانت شرارة ثورة 25 يناير، متابعًا: "هي عملية تراكمية، مشروع التوريث تحديدًا كان هاجسًا رئيسيًا عند المعارضة".

وأكد أن أي شخص يبقى في منصبه لسنوات طويلة لأكثر من ربع قرن يشيخ وتشيخ أفكاره ومستشاريه، موضحًا أن تلك التخوفات كانت أحد أسباب تشكيل الجبهة الواسعة من خلال حركة كفاية أو 6 أبريل.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.