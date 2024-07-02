مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر

يحرص المسلمون مع بداية شهر يوليو على معرفة مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في كافة المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-7-2024.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:13 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:35 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:33 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:13 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:04 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:43 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:43 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:58 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:27 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:53 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:27 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:11 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:02 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:40 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:06 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:22 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:19 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:46 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة اسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:29 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:12 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:40 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:06 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:55 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:32 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:31 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:34 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:59 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:34 مساءً.