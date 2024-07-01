حزب "المؤتمر" يعقد اجتماعًا مع أمناء محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية

عقد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب والمهندس جمال حنفي مساعد امين الحزب اجتماعا اليوم، مع أمناء محافظة القاهرة والمنوفية والدقهلية، وذلك للنظر في التشكيلات وإعادة الهيكلة لدفع العمل الحزبي خلال الفترة القادمة، جاء ذلك بناء علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد «رسلان» ضرورة التواجد والتلاحم مع الشارع المصري، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطنون بدور الأحزاب علي الأرض من خلال ما تقوم به من عمل في الشارع لخدمة المواطنين.

وقال المهندس جمال حنفي إننا في مرحلة هامه تحتاج منا جميعا الوقوف خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولابد من تواجد الأحزاب في تلك المرحلة الهامه في الشارع المصري، وأنه يجب أن يتم توعية المواطنين بأهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمشروعات القومية التي تمت إقامتها وأيضا التي يتم استكمالها.

وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر ضرورة دعم القيادة السياسية المصرية في كافة ما تتخذه من قرارات، مؤكدة أهمية الاصطفاف خلف الدولة في تلك المرحلة المهمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.