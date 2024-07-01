الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "المؤتمر" يعقد اجتماعًا مع أمناء محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب والمهندس جمال حنفي مساعد امين الحزب اجتماعا اليوم، مع أمناء محافظة القاهرة والمنوفية والدقهلية، وذلك للنظر في التشكيلات وإعادة الهيكلة لدفع العمل الحزبي خلال الفترة القادمة، جاء ذلك بناء علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد «رسلان» ضرورة التواجد والتلاحم مع الشارع المصري، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطنون بدور الأحزاب علي الأرض من خلال ما تقوم به من عمل في الشارع لخدمة المواطنين.

txt

اللواء رضا فرحات يوضح أولويات ومطالب حزب المؤتمر من الحكومة الجديدة

وقال المهندس جمال حنفي إننا في مرحلة هامه تحتاج منا جميعا الوقوف خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولابد من تواجد الأحزاب في تلك المرحلة الهامه في الشارع المصري، وأنه يجب أن يتم توعية المواطنين بأهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمشروعات القومية التي تمت إقامتها وأيضا التي يتم استكمالها.

وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر ضرورة دعم القيادة السياسية المصرية في كافة ما تتخذه من قرارات، مؤكدة أهمية الاصطفاف خلف الدولة في تلك المرحلة المهمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

اللواء طارق رسلان مجلس الشيوخ حزب المؤتمر محافظة القاهرة الربان عمر المختار صميدة

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

مصر تستورد أول شحنة من الغاز المسال لمواجهة أزمة الكهرباء.. "البترول" توضح

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر