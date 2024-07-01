الإثنين 01 يوليو 2024
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نشأت الديهي يعلق على قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً (فيديو)

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت، يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "ten"، أن هناك جدلًا حول هذا القرار، حيث يرى البعض أنه يعوق الاستثمار، ومع ذلك، شدد على أن القرار لم يُتخذ بناءً على أهواء رئيس الوزراء، بل جاء بعد دراسات مكثفة.

وأضاف "الديهي" أن جميع المحلات التجارية في الخارج تغلق في الساعة السابعة مساءً، باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، معقبًا: "يا جماعة القرار ده مش بدعة وموجود في الخارج".

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