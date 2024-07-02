الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب انخفاض صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 7%

إيران وتركيا
إيران وتركيا

انخفضت صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو إلى أقل من مليار دولار.  

وتظهر الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن الصادرات الإيرانية إلى تركيا انخفضت بنسبة 7٪ على أساس سنوي في الأشهر الخمسة حتى مايو.

وأظهرت الأرقام الواردة في تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية يوم الإثنين، أن صادرات إيران إلى تركيا بلغت 0.96 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، بانخفاض من 1.038 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

الصادرات التركية إلى إيران 

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وأظهرت الأرقام أن الصادرات التركية إلى إيران بلغت 1.34 مليار دولار في الأشهر الخمسة حتى مايو، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وقال التقرير، إن التجارة بين البلدين بلغت إجمالي 2.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة 5٪ من 2.189 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه الأرقام علامة أخرى على ازدهار التجارة بين إيران وجارتها الغربية على الرغم من القيود المفروضة على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين بسبب العقوبات الأمريكية.

وأظهرت أرقام وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات، والتي نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، أن تركيا استأنفت استيراد النفط من إيران في مارس من هذا العام بعد ما يقرب من أربع سنوات من خفض الشحنات إلى الصفر امتثالًا للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأظهرت بيانات يوروستات، أن تركيا استوردت 576 طنًا متريًا من النفط من إيران في مارس و485 طنًا متريًا آخر في أبريل.

وكانت المرة الأخيرة التي استوردت فيها تركيا النفط من إيران في أغسطس 2020 عندما رضخت البلاد للضغوط الأمريكية وأوقفت الواردات.

وتستورد تركيا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من إيران لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع التصنيع لديها.

وتسعى البلاد إلى زيادة واردات الغاز من إيران عبر مخطط جديد يسمح لإيران باستيراد الغاز الروسي وتوريده إلى الدول الواقعة غربها وشرقها.

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