الإثنين 01 يوليو 2024
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مصر تستورد أول شحنة من الغاز المسال لمواجهة أزمة الكهرباء.. "البترول" توضح

المهندس حمدي عبد
المهندس حمدي عبد العزيز

أعلن المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وصول أول شحنة من الغاز المسال المستورد إلى القاهرة اليوم.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "ten"، أن الحكومة خصصت مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال، بالإضافة إلى 180 مليون دولار لاستيراد شحنات من المازوت، بهدف توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة عاجلة وضعتها وزارة البترول بعد إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن الإجراءات الخاصة بتخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو، وأضاف أن الاجتماعات المستمرة في الوزارة تهدف إلى مواجهة الأزمة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

وأكد أن مصر ما زالت تنتج الغاز الطبيعي، وأن هناك مناقصات جديدة تم طرحها لتطوير الحقول الحالية والبحث عن حقول جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، وأن الحقول الحالية تشهد تناقصًا طبيعيًا مع الاستهلاك.

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