الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: ملف الطاقة سيكون أحد الملفات المهمة على رأس أولويات الحكومة الجديدة

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتغيير الوزاري منذ الثالث من يونيو، أي منذ قرابة شهر، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن ملف الطاقة سيكون أحد الملفات المهمة على رأس أولويات الحكومة المصرية الجديدة.

وأشار، أن الحكومة الجديدة، ستواجه تحديات كبيرة، حيث يأمل المواطن المصري، أن تتحسن حياتة للأفضل، بالإضافة إلي ملف الاستثمار الذي يساهم في خلق فرص عمل للشباب وضخ الأموال للدولة المصرية.

أسامة السعيد الحكومة الجديدة الكاتب الصحفى مصطفى مدبولى من مصر القاهرة الإخبارية

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