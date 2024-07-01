متحدث "الكهرباء" يكشف تفاصيل تقليل تخفيف أحمال الكهرباء وبداية حل الأزمة (فيديو)

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة الكهرباء والبترول وكافة الجهات المعنية لحل أزمة الكهرباء التي تُعد أمرًا أساسيًا في حياة المواطنين.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن تخفيف الأحمال انخفض من ثلاث ساعات إلى ساعتين بدءًا من اليوم، وذلك بفضل وصول شحنات الغاز المستوردة من الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ستوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مع زيادة شحنات الغاز المستوردة، مؤكدًا: "إن شاء الله يكون تخفيف الأحمال من الماضي مثلما اعتدنا بعد 2014، واللي جاي أفضل وأحسن بإذن الله".