الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الجيل: يجب أن تتصدر توصيات الحوار الوطنى أولويات الحكومة الجديدة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

علق  ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على الاجتماع القادم لمجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة الجديدة، وأهم الأولويات التي من الممكن أن تكون موضعًا للنقاشات ما بين الحكومة وبين مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلًا: "إن هذا الاجتماع المرتقب هو اجتماع في غاية الأهمية حيث سيتم فيه وضع النقاط فوق الحروف، وسيكون موضوعه هو كيف ستقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي أخرجها الحوار الوطني في مرحلتيه الأولى والثانية". 

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية  عبر القناة الأولى المصرية، أن توصيات الحوار الوطني تعتبر في غاية الأهمية على طريق تنفيذ كل التكليفات التي كلف بها الرئيس الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني في كل المجالات المختلفة؛ حيث جاءت في مجال الإصلاح السياسي والانتخابي، أو في مجال البنية التحتية ومجال الصناعة والزراعة، وهي مهام وضعها الرئيس السيسي في صدر خطاب تكليفه للحكومة الجديدة، وأيضًا أكد عليها في تهنئته للشعب المصري في الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الشهابي، أنه يجب أن تتصدر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة.

ناحي الشهابي حزب الجيل الحوار الوطنى ثورة 30 يونيه الحكومة الجديدة

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