الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية والورش بمواعيد الغلق الصيفية

محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام  بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وناشد محافظ المنوفية أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمساءلة القانونية.

ويتضمن القرار مواعيد  فتح وغلق المحال التجارية فتح المحال يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

كما يتضمن فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا. 

ونوه المحافظ بأن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

كما يستثنى من المواعيد الواردة بالقرار  محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية بقرار الغلق
محافظة المنوفية محافظ المنوفية غلق المحلات والورش حملات مفاجأه متابعة قرارت الغلق

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