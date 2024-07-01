الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرمة سامى: جوهر العمل الترجمى تطبيقًا للأمر الإلهى لتعارفوا

جانب من التكريم
جانب من التكريم

فازت المترجمتين هبة سمير المطراوي ومنة الله صالح عمر على جائزة الشباب التي أعلنها المركز القومي للترجمة في دورتها الثانية للعام 2024 عن ترجمتهما المشتركة لكتاب "40 عامًا من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين"، إشراف ومراجعة دكتور حسانين فهمي حسين.

تفاصيل جوائز القومي للترجمة في دروتها الثانية

حصلت المترجمتان هبة سمير المطراوي ومنة الله صالح عمر مناصفة، علي جائزة الترجمة بالمركز القومي للترجمة عن كتابهما المترجم عن اللغة الصينية، والصادر تحت عنوان "أربعون عاما من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين"، ضمن إصدارات سلسلة "قراءات صينية" عن دار صفصافة للنشر.

وحصلت المترجمة هبة سمير على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب فئة أفضل كتاب مترجم للطفل عام 2020 عن ترجمتها لرواية "الصياد" للكاتب الصيني جاو لي هونغ كما صدر لها أكثر من عمل ضمن إصدارات سلسلة قراءات صينية منها الطيف الذي أناديه أمي لتشن تشن دان بان (الجزء الأول)، والصين في أروقة المتاحف- أسرار الحفريات-،ومصباح الغابة، وجبل القمر الساكن وغيرها من الأعمال تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسانين فهمي حسين.

وصدر لـ"منة الله صالح عمر" عدد من الترجمات صمن إصدارات قراءات صينية، منها "رحلة إلى شيآن عاصمة الصين القديمة"، "الحزام والطريق تقود خطط التعاون الاقتصادي والسياحي الآسيوي" و"الصين في أروقة المتاحف" و"الخروج من النفق" وغيرها من الترجمات.

وفي كلمتها، أشارت مديرة المركز القومي للترجمة، دكتورة كرمة سامي، إلي أن الاحتفاء بخطوات تبدو صغيرة لكنها في مسيرة البشرية خطوات عملاقة نحو نشر ثقافة الترجمة والمعرفة، جوهر العمل الترجمي، تطبيقا للأمر الإلهي لتعارفوا تطبيقا عمليا ترتحل به المعرفة من قارة شرقية إلى غربية ومن جنوبية إلى شمالية متجاوزة حدود اللون واللسان.

ولفتت سامي إلي شكرا لكم على الترجمة والمراجعة والتحرير والتصحيح والتنسيق والطباعة والنشر في عالم فقد صوابه يحتاج إلي رأب الصدع وتضميد الجراح، عالم اختلطت فيه الألسنة فلا نفقة لأبنائه قولا، عالم يحتاج إلى كتيبة المترجمين، لكي نتحدث لغة واحدة: المعرفة، والثقافة.

القومي للترجمة جوائز المركز القومي للترجمة دكتور حسانين فهمي حسين المترجمة هبة سمير المطراوي المترجمة منة الله صالح عمر دكتورة كرمة سامي

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