الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل حركة المحافظين.. محمود بسيوني: لدينا كفاءات شابة قادرة على تقديم الحلول

محمود بسيوني
محمود بسيوني

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إننا على أعتاب حركة محافظين جديدة، متابعًا: "أتمنى أن نرى فيها وجوهًا شابة جديدة".

وأضاف "بسيوني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "لدينا كفاءات شابة تستطيع تقديم حلول خارج الصندوق تساهم في حل مشكلات مصر في المحليات تحديدًا".

وأشار إلى أن أوضاع المحافظات وما يتم فيها ومراعاة تنفيذ الطلبات الخاصة بالأهالي في القرى ضمن تحديات الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وتابع: "أيضًا من أجل استكمال مشروع حياة كريمة وهذا أمر مهم جدًا في انتظار المحافظين الجدد ويكونوا على دراية كاملة بأهمية هذا المشروع الضخم؛ لأن هذا المشروع هو الأقرب للمواطن المصري ويخدم حوالي 60% من الشعب المصري في القرى والنجوع وفي كل المحافظات".

حركة المحافظين المحافظين الحكومة الجديدة محمود بسيوني اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

مصر تستورد أول شحنة من الغاز المسال لمواجهة أزمة الكهرباء.. "البترول" توضح

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر