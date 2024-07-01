قبل حركة المحافظين.. محمود بسيوني: لدينا كفاءات شابة قادرة على تقديم الحلول

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إننا على أعتاب حركة محافظين جديدة، متابعًا: "أتمنى أن نرى فيها وجوهًا شابة جديدة".

وأضاف "بسيوني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "لدينا كفاءات شابة تستطيع تقديم حلول خارج الصندوق تساهم في حل مشكلات مصر في المحليات تحديدًا".

وأشار إلى أن أوضاع المحافظات وما يتم فيها ومراعاة تنفيذ الطلبات الخاصة بالأهالي في القرى ضمن تحديات الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وتابع: "أيضًا من أجل استكمال مشروع حياة كريمة وهذا أمر مهم جدًا في انتظار المحافظين الجدد ويكونوا على دراية كاملة بأهمية هذا المشروع الضخم؛ لأن هذا المشروع هو الأقرب للمواطن المصري ويخدم حوالي 60% من الشعب المصري في القرى والنجوع وفي كل المحافظات".