الشوط الأول.. تعادل سلبي بين البرتغال وسلوفينيا في يورو 2024

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين البرتغال وسلوفينيا، في إطار مباريات الدور الـ 16 ببطولة يورو 2024 المقامة اليوم الاثنين.

استحوذ المنتخب البرتغالي بالكامل على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 62% مقابل 10% للمنتخب السلوفيني.

وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرص الشوط الأول، من ركلة حرة سددها كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء مرت فوق مرمى يان أوبلاك حارس سلوفينيا.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

أما عن تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024، فشهد تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي أساسيًا.

وجاء تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينيا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافائييل لياو - كريستيانو رونالدو