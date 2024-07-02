الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برنامج "من مصر" يعرض تقرير بعنوان "التغيير الوزارى فى مصر تحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية ودولية"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض  برنامج"من مصر" والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان:" التغيير الوزاري في مصر.. تحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية ودولية".

ويترقب المصريون الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل حكومة تضم كفاءات وخبرات متميزة لإدارة المرحلة القادمة.

وستعمل الحكومة على رضا المواطن المصرية وتطوير شامل للأداء الحكومي ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حاليًا، حيث أن هناك عوامل دفعت القيادة المصرية لإحداث هذا التغيير الحكومي وفقًا لخطاب التكليف الصادر من الرئيس المصري، لذا من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف ويأتي الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وفي مقدمة الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة، ملف بناء الإنسان المصري والذي يعتبر على قائمة الأولويات في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

كما تضمن التكليفات الرئيس المصرية للحكومة الجديدة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

من مصر التغيير الوزاري القاهرة الإخبارية المصريون عبدالفتاح السيسي

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