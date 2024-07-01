في أول يوم لتطبيق المواعيد الجديدة.. إغلاق الورش والمحال التجارية بدمياط

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط مساء، اليوم الإثنين، تطبيق مواعيد الغلق للمحلات والورش بقري مركز ومدينة كفر سعد ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لسياسة الدولة وقرار رئيس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد السيد ليله رئيس المركز والمدينة ضرورة المتابعة تطبيق غلق إنارة واجهات المباني الحكومية المحلات التجارية والمولات بنطاق قري المركز، وحرصت اللجنة على متابعة المنشآت الحكومية التابعة وتخفيض الإنارة العامة وأيضًا متابعة غلق المحلات التجارية فى الموعد المحدد مع تخاذ تدابير ترشيد استهلاك الكهرباء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات غير الملتزمة بتطيق ترشيد استهلاك الكهرباء.

وسبق أن أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بدء تطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى ستبدأ من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤، لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ونوهت الدكتورة منال عوض أيضًا بأن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية ستكون فى الثامنة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين