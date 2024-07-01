الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: حرب غزة أصابت اقتصاد إسرائيل بالصدمة

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

 قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء بغزة تعكس حالة أكبر من حالات الارتباك والخلاف بين المستويات العسكرية والسياسية داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكستر نيوز"، أن هذا الارتباك سببه الخلاف الكبير حول استمرار العملية العسكرية وأسلوب إدارتها خاصة مع استمرار الحرب لـ9 أشهر، والتي أسفرت عن استشهاد 40 ألف فلسطيني، وهذه الأعداد لم نشهدها على مدار التاريخ إلا فيما يدعى الهولوكوست.


حرب غزة أصابت اقتصاد إسرائيل بالصدمة

وأضاف أن هذه الحرب أثرت بالتأكيد على الداخل الإسرائيلي وأصابت الاقتصاد بصدمة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات داخل إسرائيل توقفت نتيجة استمرار هذا العدوان لتسعة أشهر، بالإضافة لفتح جبهات جديدة سواء في الضفة الغربية أو مع جنوب لبنان.

حسن سلامة مدير مستشفى الشفاء غزة قطاع غزة الحكومة الاسرائيلية الارتباك الحرب

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